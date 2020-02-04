Киевляне могут следить за тем, как строится метро на Виноградарь, на специальном сайте. Там размещены фото, подробности о проекте и последние новости.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Сейчас продолжается первый этап строительства, работы ведутся по двум станциям: "Мостицкой" и "Проспекту Правды". Длина нового участка линии составляет 3,7 км. Работы по строительству тоннелей выполняются как открытым, так и закрытым способом. Обе станции запланированы мелкого заложения.

Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, две новые станции на Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена - "Мостицкую" и "Проспект правды" - обещали открыть к концу 2021 года. Однако по словам генподрядчика проекта, главы наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олега Токарева, сроки сорваны на год. И на это же время переносится пуск проекта.