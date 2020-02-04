Бывшая глава ОО "Громадськое телевидение" Наталья Гуменюк уходит из Громадського ТВ. Причиной стало увольнение главного редактора Ангелины Карякиной.

Об этом сообщает издание Громадське.

Как сообщается, Наталья Гуменюк считает недопустимым непродление контракта с главным редактором Ангелиной Карякиной, поэтому прекращает свою работу на "Громадськом", но остается членом ОО "Громадськое телевидение".

"Главная причина для меня - недопустимость неожиданного непродления контракта с главным редактором (Ангелиной Карякиной - Ред.), которая создала особую команду, умеющую работать со сложными и глубокими историями. Кроме того, без главного редактора с понятными условиями работы журналистика является незащищенной. Я понимаю, что глубинная причина - разные видения визии Громадского именно у членов общественной организации. Поэтому я не вижу пока возможности работать в редакции, однако остаюсь членом организации, чтобы работать над этим, к тому же максимально быстро. Громадське - это, прежде всего, идея общественно полезной журналистики, и, возможно, нам надо снова изобретать способ ее реализации", - объяснила свое решение Наталья Гуменюк.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что из "Громадського" уходит главный редактор Ангелина Карякина. Журналистка заявила, что уходит не по собственному желанию и что она была сокращена, такое решение руководства она считает неуважением. "Громадське" отрицает эту информацию и утверждает, что контракт с госпожой Карякиной подошел к концу, ей были предложены новые условия сотрудничества, на которые она не согласилась.

Наталья Гуменюк занимала должность председателя ОО "Общественное телевидение" четыре года. С 20 декабря 2019 года журналистка выполняла обязанности заместителя главного редактора по партнерству и руководила проектом hromadske international.

Ранее сообщалось, что Верховный суд окончательно запретил "Громадському" называть праворадикалов С14 "неонацистами".

Также мы писали, что "Громадське ТВ" осудило высказывания своего работника Кутепова, который призвал избивать журналистов "Страны".