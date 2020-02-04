Франция изменила тактику в построении взаимоотношений с Россией, потому что отсутствие диалога между странами не приносило результатов. В том числе, об этом свидетельствовало то, что годами не собирался "Нормандский саммит", а после возобновления отношений между Путиным и Макроном случилось возвращение к "Нормандскому формату".

Об этом в интервью "Громадскому" сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию ​​- это все не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом потому, что не давало хороших результатов. Годами не собирался "Нормандский саммит", не было никакого прогресса", - сказал Понсен.

Также он заявил, что Макрон действительно хотел начать диалог с Путиным, восстановить доверие в их взаимоотношениях, но обязательно с четким соблюдением условий. При этом позиция Франции относительно территориальной целостности Украины и необходимости продления санкций против РФ не менялась. Диалог, по словам Понсена, должен был быть требовательным.

Понсен заявил, что результатами новой стратегии сейчас является возвращение к "Нормандскому формату".

"Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским. Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - сказал посол.

Напомним, Макрон сейчас находится в Польше. Там он намерен говорить о Минском процессе и НАТО.