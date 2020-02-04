Вчера, 3 февраля, в американском штате Айова прошли первые праймериз Демократической партии. Согласно первым предварительным результатам экзит полов победу в Айове одерживает Берни Сандерс.

Наиболее внушительную поддержку ему оказали молодые избиратели. Об этом передает издание The Independent.

Как сообщается, еще один кандидат Пит Буттигел также показал хороший результат. Между тем, мощный уровень поддержки был и у Джо Байдена, особенно среди старшего поколения избирателей. Так, треть избирателей в возрасте 65 лет и старше заявили, что поддержиали бывшего вице-президента.

Объявление результатов первых в стране праймериз было остановлено на несколько часов, поскольку чиновники столкнулись с очевидными техническими проблемами, связанными с приложением, которое использовалось для передачи результатов голосования.

Издание приводит так же имена и Элизабет Уоррен, Эми Клобучар и Эндрю Янг которые по предварительным опросам тоже показали неплохие результаты на первых праймериз.

Штаб-квартира Сандерса позднее обнародовала результаты своего параллельного подсчета голосов. Согласно им Берни Сандерс получил в общем 29,66% голосов, а Джо Байден - 12,37%.

Ранее мы писали, что Байден лидирует среди кандидатов от Демпартии, но его догоняет Сандерс.