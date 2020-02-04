Кабинет министров Украины принял постановление №35, по которому деятельность губернаторов будут оценивать ежеквартально по специально рассчитанной методике.

Постановление называется "О реализации экспериментального проекта по проведению ежеквартально мониторинга и оценки эффективности деятельности глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций", как передает пресс-служба Кабмина.

Итак, Кабинет Министров Украины постановил следующее:

1. Согласиться с предложением Министра Кабинета Министров Украины относительно реализации до 31 декабря 2021 года экспериментального проекта по проведению ежеквартально мониторинга и оценки эффективности деятельности глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций (далее - экспериментальный проект).

2. Утвердить Порядок реализации экспериментального проекта по проведению ежеквартально мониторинга и оценки эффективности деятельности глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, прилагается.

3. Остановить действие постановления Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2016 № 987 "О ежегодных отчетах председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций" (Официальный вестник Украины, 2017, № 1, ст. 19; 2019, № 78, ст. 2697) на период реализации экспериментального проекта.

4. Секретариату Кабинета Министров Украины в течение трех месяцев после завершения реализации экспериментального проекта подготовить заключение о результатах его реализации и предложения по внесению изменений в нормативно-правовых актов.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин зарегистрировал законопроект о приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и "Укрзализныци".