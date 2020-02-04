В Киеве врачи скорой помощи протестуют против резкого сокращения количества выездных бригад. Их число с 1 февраля уменьшилось со 150 до 100.

Об этом в Facebook сообщила фельдшер Лайма Гейдар.

По ее словам, медики хотят выразить недоверие директору Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолию Вершигоре, приказом которого от 1 февраля количество выездных бригад скорой помощи в Киеве сократилось на 50 экипажей.

"Мы бьем тревогу! Под угрозой жизни киевлян. В результате провального руководства администрации ЦЭМП и МК, в связи с массовыми увольнениями медиков столичной скорой до 1 февраля работало около 150 бригад. И этого мало для миллионного города. С 1 февраля первым же приказом новоизбранного директора Вершигоры, для так называемой "оптимизации", количество выездных бригад сокращено на 50 экипажей... Количество бригад скорой помощи в городе Киеве должно составлять 1 бригаду на 10 тысяч населения", - процитировала Гейдар фельдшера выездной бригады Вадима Холоденко.

Утром 4 февраля сотрудники столичной скорой помощи вышли на акцию протеста к зданию Верховной Рады.

Скриншот, фото: Facebook/ Лайма Гейдар

Напомним, Кабинет министров в конце декабря принял решение сократить расходы на обучение медиков, чтобы погасить им долги по зарплатам.