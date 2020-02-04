Сегодня, 4 февраля, помимо роста числа заболевших от коронавируса, стал известен еще один факт о заболевании - от него нет иммунитета. Это означает в том числе то, что излечившиеся от уханьской пневмонии могут заразиться повторно.

На момент подготовки материала официальная статистика по коронавирусу такая, данные публикует Госкомитета КНР по делам здравоохранения:

подтвержденные случаи: 20 471 в Китае, 159 за рубежом,

смертность: 426 в Китае, 1 за границей,

вылечились: 632 человека,

эксперты в области здравоохранения предупреждают о риске повторного заражения для выздоровевших.

передача от человека к человеку подтверждена.

"Страна" рассказывает, почему опасно заболеть коронавирусом повторно, как ученые со всего мира изобретают вакцину и как обстоят дела с уханьской пневмонией в Украине.

Почему опасно отсутствие иммунитета от коронавируса?

Обычно, когда люди болеют инфекционными заболеваниями и излечиваются, их иммунитет уже реагирует на возбудитель. Например, известно о том, что когда человек переживает грипп, в этом году он ним больше не болеет.

Относительно таких заболеваний, как ветряная оспа и корь, низкая вероятность заболеть повторно сохраняется на протяжении всей жизни.

Коронавирус опасен сам по себе, а заболеть ним повторно еще более страшно.

У заболевшего поднимается высокая температура, развиваются кашель и отдышка, появляются сильная головная и мышечная боли. Человек борется с вирусом около недели, из-за чего сильно ослабевает.

Если очень слабый организм получит вирус вновь, победить его будет непросто. Эту информацию уже подтвердил Госкомитет Китая по делам здравоохранения.

То есть спасти в данном случае гарантирванно сможет лишь вакцина.

Когда создадут вакцину

На данный момент вакцины от коронавируса нет. Заболевание лечат жаропонижающими и средством от кашля, при развитии пневмонии назначают ванкомицин и цефепим.

Исследования по изобретению вакцины от коронавируса возгласили китайские ученые. Специалисты в КНР выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать антивирус. Они разместили в публичной базе данных генетическую последовательность коронавируса 2019-nCoV, которую взяли за основу коллеги из разных стран.

На сегодня вакцину изобретают непосредственно в Китае. Ученые из Гонконга заявили, что для проведения клинических испытаний на людях потребуется как минимум год.

Параллельно в январе работать начали американцы и россияне.

В России центр по изобретению и изготовлению вакцин, в том числе на экспорт, находится в Новосибирске. Там уже создали диагностические набора для коронавируса (так называемые экспресс-тесты). Но с антивирусом все оказалось сложнее.

В Сибири исследования проводятся в двух институтах, работают по разным алгоритмам. На днях российские ученые заявили, что им нужно около шести месяцев, чтобы сделать вакцину от уханьской пневмонии. Такие же сроки называют американские специалисты, которые также рассредоточили из исследования между своими специалистами.

В США на получение антивируса выделено минимум 14 миллионов долларов. Россияне также подтверждают, что это очень дорого.

Великобритания выделит на вакцину от коронавируса 26 миллионов долларов, а к испытаниям обещает перейти через 16 недель.

Обозримых успехов достигли японские медики. На данный момент они смогли культивировать и изолировать смертоносный вирус. Австралийцы, в свою очередь, разработали лабораторно выращенную версию коронавируса. Однако все это тоже пока не вакцина, а основа для нее.

Свои исследования ученые из разных стран планируют проводить на животных, которые, как известно, также могут болеть коронавирусом.

Фармацевты из Швейцарии намекают на то, анонсировавшие вакцину через полгода, хайпят. А реальные сроки изготовления антивируса - один год.

Скептики из разных стран считают, что пока ученые сделают вакцину, вирус уже мутирует. И придется начинать работу заново.

Коронавирус в Украине

Украина к мировой гонке ученых по изобретению вакцины от коронавируса не подключилась. Зато аферисты из Харькова начали продавать через Интернет фейковую вакцину от заболевания за 2500 гривен.

Вместе с тем, смертельному вирусу пока не удалось проникнуть в страну. По последним данным, в Киеве госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Но на момент подготовки материала их диагноз, как и всех предыдущих пациентов, не нашел подтверждения.

3 февраля Штаб по борьбе с китайским коронавирусом возглавил Алексей Гончарук. Премьер-министр заявил, что сейчас ведется работа по формированию плана действий на региональном уровне, а больницам уже дано поручение подготовится к возможному приему заболевших.

Также в Украине сформирован перечень госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, которые будут оказывать помощь гражданам с подозрением на новый коронавирус. Дополнительно определен список контактных лиц в госпитальных базах, которые будут работать в круглосуточном режиме.

Минобразования порекомендовало вузам организовать дистанционное обучение для иностранных студентов из Китая.

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