В американском штате Айова, где прошли первые предварительные внутрипартийные выборы, из-за "несоответствий" в подсчете голосов через специальное приложение задерживается обнародование результатов кокусов демократов. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что о неких "несоответствиях" в техническом подсчете голосов заявили в местном штабе Демпартии. Теперь ее представители считают голоса вручную. Впрочем, демократы заявили, что ни хакерской атаки, ни другого вмешательства извне при проведении голосования не происходило.

"Мы обнаружили несоответствия в результатах представленных по трем направлениям. В дополнение к технологическим системам, используемым для составления таблиц результатов, мы также используем фотографии итогов голосования и бумажный журнал для проверки соответствия всех результатов и обеспечения уверенности и точности", - рассказала Мэнди МакКлюр, директор по коммуникациям.

Речь идет, однако, о серьезных проблемах в работе нового приложения, через которое отсылаются результаты голосования. Голосовая линия, по которой также можно было сообщить результаты, тоже работала с перебоями.

Отметим, что результаты внутрипартийных выборов должны были появиться к вечеру понедельника, однако они все еще не опубликованы.

Между тем, праймериз и кокусы всегда традиционно первыми проводятся в Айове. Демократы выбирают кандидата, который будет противостоять на выборах 3 ноября Дональду Трампу.

По данным опросов, в этом штате лидировали сенатор Берни Сандерс, экс-вице-презиеднт Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр из Индианы Питер Буттиджич. При этом в конце января по результатам опросов у демократов США Сандерс впервые опередил Байдена.