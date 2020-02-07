7 февраля отмечается день имени Виталия в честь мученика Виталия Римлянина, который проповедовал христианскую веру в Римской империи вместе с родными братьями и мамой.

День ангела Виталия так называется потому что после Таинства у крещеного появляется Ангел Хранитель, сопровождающий и оберегающий подопечного.

"Страна" рассказывает историю праздника, а также публикует оригинальные поздравления с именинами в картинках и стихах.

Происхождение и значение имени

Имя Виталий с латинского означает "жизнестойкий" и "жизненный". Впервые имя появилось в Риме, когда оптимистичных и радостных людей называли Виталиями. Со временем имя стало мужским, но изредка женщин также называют Виталинами. В различных странах свое прочтение этого прекрасного имени: в Сербии - Виталие, в Польше - Виталис, в Португалии - Виталиу, в Германии - Виталис, во Франции - Виталь, Испания зовет Видаль, а в Италии - Витале.

Характер Виталия обычно романтичный, целеустремленный и педантичный. Он может проявляться особой требовательностью и даже деспотичностью. Но в целом это оптимистичные, творческие и чувственные натуры. В детстве Виталии растут робкими и послушными мальчиками, ласковыми и привязанными к матери. С возрастом обладатели имени дружат и общаются с ребятами помладше, которых можно защитить и в компании которых Виталии становятся лидерами.

В юности Виталий любопытный и с радостью участвует во всевозможных мероприятиях. Он хорошо учится в школе, его уважают сверстники и преподаватели. Виталик бывает вспыльчивым в переходном возрасте. Однако по прошествии этого периода, он снова становится веселым и дружелюбным. Его окружают друзья, ценящие его за доброту и порядочность.

Виталии - щедрые натуры, не всегда умелые распорядители денежных средств. Они живут от зарплаты к зарплате и практически не накапливают сбережений. Собственный бизнес ему не стоит начинать. Во взрослом возрасте Виталий может стать закрытым и не открывать своих чувств даже самым близким друзьям.

У них аналитический ум, а логика помогает им достигать больших успехов в науке. Поэтому профессию Виталий часто выбирает, связанную с преподаванием, продажами, журналистикой или актерским мастерством.

Виталий падкий на красивых девушек, с ними он ведет себя как джентльмен, приглашая в рестораны и кино, даря им цветы и дорогие подарки. Но всякий раз он теряет к своему объекту обожания интерес, чтобы переключиться на следующую недоступную пассию.

Они серьезно относятся к семье, поэтому свою супругу выбирают долго и тщательно. Обычно у Виталия счастливая и крепкая семья, в которой царит атмосфера уюта и доверия.

Поздравления и открытки с днем Виталия

Виталий, с Днем имени! Оставайся веселым и общительным. По жизни будь оптимистом, улыбайся и радуйся жизни! Пусть друзья и близкие будут рядом и окружают тебя вниманием и заботой!

Виталий! Твое имя означает "жизнестойкий", пусть оно заряжает энергией, дарит спокойствие и ограждает от невзгод. Желаем, чтобы в твоей жизни не было преград, победы давались тебе легко, а на жизненном пути тебя сопровождали бы удача, счастье, любовь и оптимизм!

Виталя, чаще жизнью наслаждайся

И с друзьями развлекайся,

Пусть будет яркой твоя жизнь,

Ты стойким будь и не ленись!

С Днем ангела, Виталий! С именинами тебя! Пусть сбываются все твои мечты, а жизнь порадует тебя верой, счастьем, добротой, которые ты так часто даришь своим близким и родным!

Виталий отзывчивый, умный и скромный

Запас обаяния у него просто огромный,

И как не поздравить в день именин,

Ведь такой славный ты у нас один!

Будь самым желанным и самым счастливым,

В любви и карьере к успеху стремись,

Тогда все преграды ты одолеешь,

И нас порадовать сумеешь!

Виталий, желаем в жизни испытать счастье и триумф! Узнать настоящую любовь и верность друзей! Остаться при этом добрым, смелым и веселым. Пусть с каждым днем все богатства приумножаются!

Виталий, пусть не подведет тебя никогда твое везение. Пусть стороной обходит беда. Хочу пожелать счастья на долгие годы, не унывать и сохранить веру в чудо. Тогда оно обязательно будет случаться чаще.

Виталий, с днем имени! Ты наш самый замечательный человек! Мы благодарны тебе за умение одним словом, одной улыбкой очаровывать окружающих. Спасибо, что делишься хорошим настроением и помогаешь в трудной ситуации. Дорогой друг! Пусть судьба будет к тебе благосклонна.

Пусть в отношении Виталия, который читает сейчас это послание, всегда действует закон всемирного притяжения счастья, любви и успеха. Раскрашивай жизнь только яркими красками и разбавляй даже пасмурный день своим звонким смехом!

С Днем Виталика!

Виталий, с днем имени тебя, дорогой друг! Там, где ты, всегда радостно и легко, весело и задорно! Пусть вернется в твою жизнь все добро, отданное людям. В твоем имени сама "жизнь". Пусть она будет успешной, счастливой, здоровой и благополучной.

Милый Виталик, поздравляю от души с Днем ангела. Оставайся таким же жизнерадостным, пусть яркие лучи везения и добра освещают твой жизненный путь.

Также 7 февраля на православном календаре - именины Григория, Бориса и Владимира.