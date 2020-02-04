В понедельник, 3 февраля, в Москве неизвестные сообщили о том, что 500 объектов в городе заминированы. После проверки информации оказалось, что сообщение ложное.

Об этом со ссылкой на источники в среде силовиков сообщает "Интерфакс".

Электронные письма с информацией о минировании объектов поступили в московские суды. Также анонимы сообщили, что взрывчатка находится на 45 станциях метрополитена, в 50 военкоматах, 150 торговых центрах и 200 образовательных учреждениях. Из-за этого специалисты эвакуировали около 10 000 человек.

После проверки информации оказалось, что она ложная - взрывчатки ни на одном из объектов не было. Оказалось, что одно из писем о минировании пришло с нидерландского сервиса Startmail.com, доступ к которому был ограничен с 23 января.

Напомним, в конце января полиция Киева задержала двух одиннадцатиклассниц за ложные минирования школ. По словам подростков, они просто хотели пошутить, поэтому и сообщили о взрывчатке в школе. Между тем, специалистам пришлось эвакуировать 1,5 тысячи человек.