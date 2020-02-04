С 1 февраля президент Владимир Зеленский, его помощники Сергей Шефир и Андрей Ермак, а также премьер Алексей Гончарук проводят на Банковой собеседования с потенциальными кандидатами на должности новых министров и вице-премьеров.

Об этом со ссылкой на информированные источники в Кабмине пишет "Украинская правда".

По данным источников, подбирают людей, которые смогут возглавить новые министерства после разделения уже действующих. Так, из Минэкономики могут выделить министерство по делам агропромышленного комплекса (АПК), а из Министерства культуры, молодежи и спорта - Министерство спорта.

Также речь идет о возможном увольнении некоторых министров, к которым у президента есть вопросы - например, речь о министре оккупированных территорий. Также таких руководителей могут усилить за счет профильных вице-премьеров.

Кроме того, возможно, на этой неделе в Верховной Раде проголосуют за увольнение министра развития громад и территорий Алены Бабак и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе того же вице-премьер-министра.

В целом вопрос обновления правительства, по данным издания, будет решаться в течение ближайшей недели-двух.

Напомним, Зеленский потребовал у Гончарука разделить министерства экономики, культуры и ветеранов. Это случилось в середине января. Тогда президент заявил, что у него есть вопросы по поводу того, что Министерство экономики занимается сельским хозяйством. Также, по словам Зеленского, вопросы есть по поводу Министерства культуры и Министерства ветеранов. Я хочу также увидеть от вас все предложения", - потребовал от премьера президент.