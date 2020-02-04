Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за семь месяцев 2019 года получила около 370,5 тысяч гривен зарплаты, то есть ежемесячно она зарабатывала примерно по 53 000 грн.

Об этом со ссылкой на данные Государственного управления делами сообщает УНН.

Так, сообщается, что с июня по декабрь прошлого года Мендель получила 370 563,02 грн. То есть каждый месяц ей начислялось чуть меньше 53 000 гривен.

А с 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен.

Отметим, что сама Юлия Мендель ранее говорила, что ее заработная плата составляет чуть более 25 тысяч гривен в месяц. По ее словам, это сумма с учетом надбавок и компенсаций за перелеты.