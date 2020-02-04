В Украине хотят отказаться от практики двух платежек за газ и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке. В правительстве считают, что так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил во время ток-шоу "Свобода слова", видео опубликовано в YouTube.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", - сказал Оржель.

Также министр анонсировал "правильную" стоимость транспортировки и потребления газа в новых платежках. Впрочем, по его мнению, платить за транспортировку должны все - даже те, кто газом не пользоваться. Это, по словам Оржеля, абонплата.

"Чтобы вся большая инфраструктура работала... Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", - сказал Оржель.

Видео: YouTube/ Свобода слова на ICTV

Напомним, "Страна" писала о том, как пенсионеры в селах получают космические платежки и почему субсидии не спасают.