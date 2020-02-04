В Британии тоже разразился громкий скандал, вызванный стремлением правительственных чиновников разделить прессу на правильную и неправильную.

Вчера, 3 февраля, многие английские журналисты, освещающие деятельность правительства, бойкотировали брифинг премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Причиной этого стало то, что советники премьера пытались не допустить на брифинг критически настроенных журналистов и репортеров левых изданий, как передает ВВС.

Приглашенным репортером было сказано встать по одну сторону ковра в вестибюле резиденции (за черной дверью с номером 10, из которой выходит премьер-министр во время своих публичных выступлений), а остальным по другую сторону, после чего одним предложили пройти на мероприятие о планах правительства в отношении Brexit, а другим - удалиться.

Среди недопущенных оказались журналисты изданий Independent, Huffington Post и Mirror, известных своей левой политической ориентацией и критическим отношением к консервативному правительству Джонсона.

Но после такого поворота событий те журналисты, кого все же допустили на встречу с премьером, отказались принимать в ней участие.

Среди тех, кто в знак солидарности отказался от участия в правительственном брифинге, были Лаура Куэнсберг из BBC, Роберт Пестон из ITV, а также политические журналисты из Sky News, Daily Mail, Telegraph, Sun, Financial Times и The Guardian.

В правительстве Британии однако отвергли эти претензии, указав, что никому доступ не запрещали, но отдельных избранных журналистов пригласили на особый дополнительный брифинг.

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ рассказали, как власти нужно поменять скандальный законопроект о медиа.

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