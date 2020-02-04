Эпатажная американская поп-звезда Леди Гага не долго хранила в секрете имя своего нового воздыхателя (после разрыва с Брэдли Купером - Ред.). В настоящее время певица встречается с довольно успешным и продвинутым бизнесменом Майкл Полански и выкладывет в соцсетях пикантные фото в объятиях нового кавалера.

Майкл Полански выпускник Гарвардского университета и сейчас занимается благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, один из отцов-основателей Facebook. О новом бойфренде Леди Гага сообщает Page Six.

Влюбленная парочка была замечена на финальном матче национального чемпионата по американскому футболу SuperBowl.

Впервые Полански и Леди Гага пресса заметила вместе в Лас-Вегасе, где они отмечали Новый год.

Ранее "Страна" сообщала, что Леди Гага обвинили в плагиате оскароносного хита Shallow и требуют несколько миллионов компенсации. Мы сравнили обе песни.