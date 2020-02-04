В Украине не стихает громкий скандал, вызванный "добрым советом" нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара пожилой украинке Любови Павловне Колючей продать собаку Шарика, чтобы оплатить коммунальные счета.

В ход пошла уже тяжелая артиллерия и заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив публично заявила о том, что правительство разобралось с ее платежками. Об этом топ-чиновница рассказала в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова".

Видео: Свобода слова на ICTV

"Мы получили информацию о платежках, которые непосредственно платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и о субсидиях, которые она получает. По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3 500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги, которые включают и газ, и электричество", - отметила Юлия Ковалив.

Она так же добавила, что на этом примере хорошо видно, как субсидии позволяют украинцам экономить деньги и тратить на коммунальные услуги только 300-350 грн. в месяц. И уточнила, что хозяйство Любови Колючей потребляет очень много природного газа.

"Ее домохозяйство потребляет больше газа, чем утепленные дома и дома, оснащенные эффективными котлами", - заявила Юлия Ковалив.

Отметим, что сама Любовь Павловна утверждает, что субсидия у нее мизерная, а за газ приходится 3000 гривен в месяц.

Ранее мы сообщали, что нардеп Евгений Брагар рассказал "Стране", что у него нет собаки, зато есть кошка Марта.