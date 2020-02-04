Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил о том, что официальный Париж готов оказать Киеву всю возможную помощь в расшифровке "черных ящиков" со сбитого иранскими военными лайнера авиакомпании МАУ.

"Наша позиция о возможности провести исследования "черных ящиков" во Франции вполне положительна. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны - мы готовы", - рассказал посол, как передает Нromadske.

Этьен де Понсен также отметил, что Францию ​​так же задела трагедия с украинским Boeing.

"По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины, и Украина может рассчитывать на помощь Франции, если будет запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа таких приборов. У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - отметил посол Франции.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокурор Руслан Рябошапка обвинил власти Ирана в том, что те не реагирует на запросы Украины по сбитому Boeing должным образом.