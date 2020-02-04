В Китае и на планете продолжает распространяться смертельно опасный вирус, который вызывает болезнь, названную в СМИ уханьской пневмониеий.

По состоянию на утро вторника 4 февраля, скорбный список жертв вырос. По данным из Китая число жертв нового вируса составило уже 426 человек (плюс один умер за границей КНР - Ред.), заразившихся в самой Поднебесной уже 20 471 человек (159 случаев за пределами страны - Ред.).

Об этом передает Госагентство КНР по вопросам здравохранения, как сообщает ТВ Китая.

"Что известно по состоянию на этот момент. Подтвержденные случаи заболеваемости - 20 471 случай в Китае, 159 за рубежом. Смертность: 426 в Китае, 1 случай за границей. Выздоровело 632 человека. Эксперты предупреждают о риске повторного заражения для выздоровевших", - заявили чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые Гонконга вычислили, что больных коронавирусом может быть в 10 раз больше, чем сообщают официально.