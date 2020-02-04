В южноафриканском порту Дурбан в возрасте 100 лет скончался Майкл Хоар по прозвищу Бешеный Майк. Он считался одним из самых известных наемников в мире и даже стал прототипом главного героя фильма "Дикие гуси".

О смерти Хоара сообщает ВВС.

Томас Майко Хоар родился в 1919 году в индийской Калькутте, в семье ирландцев. Во время Второй мировой войны он служил в вооруженных силах Великобритании и вышел в отставку в чине майора. После этого он решил стать бухгалтером и даже открыл несколько небольших фирм в Южной Африке.

Однако в 1961 году Хоар познакомился с конголезским политиком и бизнесменом Моизом Чомбе, который через 3 года стал премьер-министром Конго. В 1964-м Чомбе нанял Хоара для борьбы с повстанцами Симба, которые придерживались марксистских взглядов.

Известнейший наемник ХХ века. Фото: laststandonzombieisland.com

Через полтора года Хоар и его команда наемников, получивших прозвище "Дикие гуси", одержала победу.

Ярый антикоммунист Хоар вызывал антипатию в странах коммунистического блока. Радио ГДР в своих передачах называло его "эта бешеная ищейка Хоар". Так появилось его прозвище Бешеный Майк, которым Хоар, кстати, очень гордился.

В 1978 году на экраны вышел британский боевик "Дикие гуси" Эндрю В. Маклаглена по книге "Тонкая белая линия". Прототипом главного героя фильма, полковника Аллена Фолкнера, послужил Хоар. Бешеный Майк консультировал эту картину, а один из его бойцов сыграл там роль второго плана.

Завершилась карьера наемника довольно позорно. В начале 1980-х Хоар ушел на покой. Но в 1981 году внезапно решил принять участие в попытке переворота на Сейшельских островах, которые незадолго до этого получили независимость от Великобритании.

Заручившись поддержкой правительств Южной Африки и Кении, Хоар приступил к разработке плана переворота. В октябре 1981 года он получил партию оружия в ЮАР, которую с командой из 46 человек переправил на Сейшелы. Его группа прибыла на острова под видом благотворительного пивного клуба бывших игроков в регби.

Большинство наемников благополучно прошли таможню в аэропорту Маэ, однако один из них встал не в ту очередь, начал препираться с сотрудником таможни и в итоге был обыскан.

Когда в багаже у него обнаружили автомат AK-47, подручный Майка запаниковал и признался, что в аэропорту есть и другие люди с оружием. В возникшей суматохе наемники захватили авиалайнер компании Air India и улетели на нем обратно в ЮАР. Там они сдались властям и попали за решетку на 6 дней. После этого Хоара и его план высмеяла мировая пресса, окрестившая провальную авантюру "турне с переворотом".

Через год состоялся повторный суд по делу о захвате самолета Air India, и Хоар получил 20 лет тюрьмы, но отсидел лишь 33 месяца.

В последние годы Майкл Хоар жил в ЮАР и писал мемуары: "Наемник", "Дорога на Каламату", "Сейшельская афера".

По словам сына Бешеного Майка Криса Хоара, он скончался 2 февраля во сне в доме для престарелых.

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