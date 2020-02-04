Киевский апелляционный суд объявил перерыв в рассмотрении жалобы адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене. Перерыв продлится до 17 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения "Авер Лекс".

13 января защита бывшего главы государства представила суду список из 69 нарушений украинского законодательства и норм международного права, допущенных судом первой инстанции.

3 февраля суд задавал уточняющие вопросы защите по представленному перечню нарушений в деле Януковича. Речь шла о нарушениях порядка формирования состава Оболонского районного суда: он был определен до того, как дело поступило в орган. Также обсуждались нарушения назначения дела к рассмотрению и лишение Януковича возможности участвовать в процессе.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

"Страна" подробно разбирала ход этого процесса и вердикт суда.

