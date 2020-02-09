Министерство социальной политики сообщило, что перерасчет размера льгот и субсидий из-за отделения услуги по распределению газа состоится в феврале автоматически.

Об этом информирует Юрлига.

Так, гражданам не нужно будет дополнительно обращаться в органы относительно пересчета за январь и февраль 2020 года.

Указано, что из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря - получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости за услугу по распределению природного газа, т.к. в соответствии с ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах" это является составляющей оплаты коммунальных услуг.

Из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу лишь с начала года в феврале будет проведено доначисление размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года.

Ранее сообщалось, что в "Нафтогазе" призвали обращаться за субсидиями на коммуналку.

Также мы писали, что по словам премьер-министра Гончарука, Кабмин снял ограничения монетизации субсидий на коммуналку.