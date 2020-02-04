Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года.

Об этом сообщило интернет-издание "Громадське".

"Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы", – сказано в сообщении на сайте издания.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев (до июня 2020 года). В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.