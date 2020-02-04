Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга". В нем предложено исключить из практики священников благословение оружия массового поражения и неизбирательного действия.

Комментарии к проекту в РПЦ будут собирать до 1 июня 2020 года.

Текст документа опубликован православным порталом "Приходы".

В проекте сказано, что благословение ракет, зенитных установок и тому подобного не соответствует православной традиции и содержанию чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики. Речь идет о любых разновидностях оружия, употребление которого может повлечь гибель неопределенного количества людей. Чин благословения воинских оружий включает лишь благословение личного оружия или средств личной защиты воинов.

По мнению авторов проекта, благословение воина на несение ратной службы вполне соответствует церковной традиции. Также в документе говорится о допустимости благословения "средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов".

Межсоборное присутствие - это совещательный орган высшей церковной власти РПЦ. Он готовит решения о наиболее важных вопросах внутрицерковной жизни и внешней деятельности церкви. Члены Межсоборного присутствия избираются Священным синодом из числа архиереев, клириков и мирян. В него также входят все члены Священного синода. Его пленумы возглавляет патриарх РПЦ.

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