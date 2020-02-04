Штаб по борьбе с коронавирусом: с Гончаруком во главе

Страхи насчет китайского коронавируса добрались до Украины. Совсем недавно заболевшего этим вирусом обнаружили в России, а вчера уже у нас были госпитализированы два человека с подозрением на ту же болезнь. И этого хватило, чтобы правительство объявило о создании штаба по борьбе с вирусом, который возглавил лично премьер.

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. В другой ситуации можно было бы только посмеяться над тем, что "профан в экономике" теперь еще и возглавил борьбу с вирусом, в котором он тоже явно не является специалистом. Впрочем, дело даже не в самом Гончаруке, а в том, что для борьбы с вирусом у Украины на данный момент нет ничего, кроме, собственно, премьера.

В нашем ужасном советском прошлом существовала сеть санитарно-эпидемических станций, которая, собственно, и была предназначена для борьбы с эпидемиями. Но в последние годы ее посчитали лишней.

Конечно, не Алексей Гончарук разрушил эту сеть и даже не нынешний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, но за пять месяцев руководства правительством и медициной никто из них не задумался о том, что СЭС существовали не потому, что раньше властям некуда было девать деньги.

Наоборот, нынешняя власть дружно решила, что необходимо ускоренными темпами продолжать реформы, начатые при Ульяне Супрун. И если состоится административно- территориальная реформа, то вместо 3-4 районов будет один округ. И только счастливчики в этом окружном центре получат "опорную больницу".

Но это мелочи. Главное, у нас уже есть штаб по борьбе с коронавирусом. И надежда на то, что он таки обойдет Украину, потому что одним Гончаруком от вируса не вылечишь.

Зарплаты министров подкосили Зеленского

Вчера появились результаты второго социологического исследования, проведенного в 2020 году, – на этот раз от центра "Соцмониторинг". Второго исследования ждали, поскольку первое – от Центра Разумкова – зафиксировало неестественно высокие результаты у "Евросолидарности" Петра Порошенко и виртуальной "Силы и чести" Игоря Смешко, а потому многие засомневались в его достоверности.

Но цифры от "Соцмониторинга" многое поставили на места. Прежде всего в тех вопросах, которые касаются власти, вляпавшейся в последние недели сразу в несколько неприятных историй – с высокими зарплатами министров, с прослушкой Гончарука и т. д. Замеры социологов позволили определить, что именно высокие зарплаты министров и других топ-чиновников стали самым сильным раздражителем для общества, которое оказалось практически едино в неприятии такого социального неравенства. Прослушка совещания у Гончарука была больше пищей для гурманов, поэтому существенно на рейтинги власти не повлияла.

Однако суммарно можно констатировать, что рейтинг доверия к президенту впервые снизился ниже 50%, а рейтинг его партии – ниже 40%. Это все еще неплохие цифры, которые свидетельствуют, что кредит доверия у нынешней власти не исчерпан. Однако тенденция очевидна, и власти нужно делать быстрые шаги, чтобы эту тенденцию остановить.

Судя по опросам, слабое звено в нынешней власти уже определено – это премьер Гончарук и его правительство. И перемены в здании на Грушевского, 12 уже явно назрели. Впрочем, и соседи с Грушевского, 5 – Верховная Рада – сегодня уже имеет такой же антирейтинг, как и правительство, но заменить парламент – это слишком сложно, да и по закону невозможно до осени. Так что там пока перемен ожидать не приходится.

Дефицит внешней торговли: призрак 2008-го

Дефицит внешней торговли товарами и услугами за 2019 год составил более 12 млрд долларов, а товарами – и вовсе без малого 14 млрд долларов. Эти скромные данные от Нацбанка вчера никто из власти не прокомментировал, хотя значение их трудно переоценить.

В последний раз наш внешнеторговый дефицит достигал таких отметок в 2007-08 годах – то есть в период перед мировым кризисом и падением гривны с 5 до 8 за доллар. Если точнее, то падение было даже не с 5, а с отметки 4,6, так как премьер Юлия Тимошенко укрепляла гривну, уверяя, что у нас в экономике все стабильно.

Все это до боли напоминает события и заявления последних нескольких месяцев. Только теперь Тимошенко находится в оппозиции, а министр финансов Оксана Маркарова и глава Нацбанка Яков Смолий рассказывают нам о стабильности, укрепляя гривну.

Собственно, укрепление гривны и является одной из главных причин увеличения импорта: ситуация, когда польское молоко и латвийские сыры продаются в наших супермаркетах по тем же ценам, что и отечественные аналоги, не может не привести к увеличению внешнеторгового дефицита.

Вторая составляющая увеличения дефицита – кризис экспортоориентированной промышленности. Он наступает каждый раз, когда гривна укрепляется. А если учесть, что отечественную промышленность и до этого пять лет разваливали, то нечего удивляться, что с экспортом у нас дела не ахти.

Ну, и, наконец, аналогии с 2008 годом еще и в том, что высокий курс гривны поддерживается мыльным пузырем. Только тогда это был мыльный пузырь кредитов западных банков (которые брали банки украинские), а сейчас – мыльный пузырь облигаций внутреннего госзайма.

Общее между ними то, что оба пузыря обязаны лопнуть, как только начнется мировой кризис. А мир уже трясет из-за китайского вируса.

Эрдоган в Киеве: поддержка – Украине, бизнес – с Москвой

Вчера Киев посетил президент Турции Реджеп Эрдоган – один из самых влиятельных политических игроков в нашем регионе. Посетил Украину он, похоже, с той же самой целью – показать, что и здесь тоже является влиятельным игроком. Однако ни о каких конкретных результатах визита новостей не появилось.

Безусловно, самое важное заявление Эрдогана – что он не признает Крым российским. Но, по большому счету, нигде даже слухов не ходило, что Анкара собирается это сделать. Больше того, подобных заявлений не звучало вообще ни от кого из серьезных политических игроков, поэтому Америку Эрдоган явно не открыл.

Вторая новость – о заинтересованности Украины в поставках азербайджанского газа через Турцию. Вообще, когда звучат вместе слова "Турция" и "газ", это уже настораживает. Поскольку большой друг украинского и особенно крымскотатарского народа Эрдоган оперативно построил "Турецкий поток" для поставок российского газа и его транзита через территорию своей страны.

Вряд ли бы у Анкары была необходимость в таком проекте, будь у Азербайджана (стратегического партнера Турции №1) столько газа, сколько необходимо для самой Турции и для всех страждущих. А значит, как бы Киев ни интересовался азербайджанским газом, ничего из этого не выйдет.

Третья новость - самая неоднозная. Обещания Зеленского "разобраться" с турецкими оппозиционерами-гюленистами, которые живут и создают свои школы в Украине. Когда в прошлый раз в 2018 году с ними "разобрался" Порошенко, то Турции были выданы двое правозащитников. И это вызвало большой скандал. Тогда Петру Порошенко это нужно было, чтоб заручиться поддержкой Эрдогана в позиции проживающего в Стамбуле Вселенского патриаха Варфоломея.

Зачем такой зашквар нужен Зеленскому - непонятно. Вряд ли из-за полумифического азербайджанского газа.

Ну а в целом, визит Эрдогана стал наглядной демонстрацией того, какое место сегодня занимает украинский вопрос в мировом "разделении труда". Эрдоган (как и Трамп, Меркель или Макрон) демонстрирует полную поддержку территориальной целостности Украины, но бизнес предпочитает делать с Россией. И это уже никого не удивляет.

Сенсация от Керри: в 2016 весь Белый дом увольнял Шокина

Вчера Украина еще раз убедилась, какое важное место она занимает в жизни Соединенных Штатов Америки. Бывший госсекретарь США Джон Керри сделал сенсационное заявление о том, что весь Белый дом в первые месяцы 2016 года был занят вопросом увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Керри так и заявил: "От Обамы до госсекретаря и вице-президента, – все над этим работали".

И это действительно сенсация. Стоит только представить себе: начинается 2016 год – год президентских выборов, – а три высших должностных лица США бросили заниматься и внутренними проблемами страны, и войной в Сирии, и остальным миром, чтобы сосредоточиться на одном вопросе – уволить Шокина. В такой ситуации неудивительно, что покинутая всеми соратниками Хиллари Клинтон проиграла выборы Дональду Трампу – ведь для Белого дома было важнее убрать украинского генпрокурора. Ну, как после этого поверить словам Майка Помпео, что американцы Америкой не интересуются?!

Почему Вашингтону так важно было убрать Шокина? Керри ответил и на этот вопрос. Как оказалось, в Белом доме "знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться". Мудрость ведущих американских политиков просто потрясает: никто в Украине (ну, может, кроме десятка антикоррупционных активистов, вхожих в американское посольство) в тот момент не понимали, кто является главной угрозой выживанию страны и победе Майдана, а Барак Обама, Джо Байден и Джон Керри уже все предвидели.

Почему Керри – в принципе, опытный политик, нес такую ахинею, в принципе, понятно. К 2020 году его Демократическая партия подошла в ситуации, когда лучшего кандидата в противники Трампу, чем Байден, не нашлось. А Байден еще в 2017-м, когда даже не мечтал вернуться в Белый дом, пооткровенничал насчет того, что лично прилагал усилия для увольнения Шокина. И теперь республиканцы на этом основании выстроили версию, что Байден использовал служебное положение ради того, чтобы закрыть дело против Burisma, в которой получал зарплату его сын.

В такой ситуации Керри ничего не остается, как прикрыть Байдена собой и Обамой, рассказывая, что Шокина они увольняли все вместе и что целью было спасение Украины. Вот только выглядит это все, как в анекдоте об импичменте Билла Клинтона:

– Господин президент, как ваша сперма оказалась на платье Моники Левински?

– Это было мое платье…