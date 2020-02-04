Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас активно ведется работа по возвращению украинских граждан, удерживаемых на территориях "ЛДНР" и в Российской Федерации.

Он выразил надежду, что вскоре стороны договорятся о дате освобождения первой части пленников.

Как передает официальный сайт главы государства, тему пленных Зеленский затронул 3 февраля на пресс-конференции по итогам 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Президент сказал, что возвращение украинских граждан домой - это одна из приоритетных глобальных задач власти.

По его словам, работа продолжается в двух направлениях: в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по освобождению украинских граждан, содержащихся на временно оккупированной территории Донбасса, и с РФ по освобождении граждан, удерживаемых в Крыму и России.

"Готовится список. Список очень большой. Мы уже его передали. Список будет согласовываться в Минске", - отметил Зеленский по поводу первого направления.

Он понадеялся, что в ближайшее время будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части удерживаемых лиц. И уточнил, что список разделен на части, так как людей очень много.

Что касается второго направления, то и по нему идет сотрудничество.

"Тоже началась работа. Уверен, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки. Мы, вся команда, очень трудно над этим работаем, и действительно большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной и находящихся на территории РФ, - крымские татары", - сообщил глава государства.

Между тем в Донецке отказались от обмена пленными всех на всех до полного прекращения обстрелов на Донбассе.

Ранее "Страна" приводила заявление Минветеранов о том, что побывавшие в плену украинцы могут получить 100 тысяч гривен помощи от государства. Однако это правило не распространяется на тех, кто совершал преступные действия по отношению к Украине.