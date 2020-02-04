Полиция продолжает поиски неизвестного, который вечером застрелил мужчину во дворе многоквартирного дома на улице Саксаганского.

Как говорится в сюжете ТСН, коллеги не верят в одну из версий убийства - месть за неудачную операцию.

"Он проводил реконструктивные операции, в основном занимался инъекциями, косметическими процедурами. Был больше известным среди косметологов", - рассказывают коллеги.

Между тем, убийца знал, когда Андрей Сотник должен был вернуться домой. Соседи утверждают, что незадолго до того, как услышали выстрелы, видели около подъезда двух мужчин, которые как-будто ждали кого-то.

"Два парня, туда-сюда ходили. Это было пять часов вечера", - говорит жительница дома.

Напомним, в Киеве, на улице Саксаганского, застрелили мужчину. Погибший - Андрей Сотник - пластический хирург, который работал в частной клинике. Правоохранители засекретили версии убийства.

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