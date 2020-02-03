Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил своего польского коллегу Анджея Дуду, что тому не стоит опасаться сближения Парижа и Москвы.

Видео его выступление опубликовано в Twitter.

"Франция не стала пророссийской, как мне иногда приходится слышать", - заявил Эмманюэль Макрон в ходе совместного брифинга с Анджеем Дудой.

"Когда я смотрю на карту, я вижу, так же как вы и господин президент, что Россия является частью Европы, хотя и не входит в ЕС, - подчеркнул Макрон. - Не в наших интересах, чтобы замороженные конфликты накапливались".

EN DIRECT | Depuis Varsovie, déclaration du Président @EmmanuelMacron et du Président de la République de Pologne @AndrzejDuda. https://t.co/pd63LwKW1L - Élysée (@Elysee) February 3, 2020

"Для Франции абсолютным приоритетом является безопасность и стабильность в Европе. Это единственная линия, которой я придерживаюсь, - добавил Макрон. Во мне нет никакой наивности, но я знаю, что в интересах европейской безопасности, в интересах Франции и Польши мы должны вести требовательный политический диалог с Россией".

Такой диалог, по словам французского лидера, является необходимым условием прогресса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Макрон также заверил Анджея Дуду, что НАТО является "необходимым фундаментом для общей безопасности". Он отметил, что ежегодно 4000 французских военных участвуют в различных операциях на восточном фланге Североатлантического альянса.

Это первый визит президента Макрона в Польшу. По итогам переговоров в Варшаве французский и польский лидеры подписали двустороннюю программу сотрудничества в области стратегического партнерства. Документ регулирует сотрудничество между Парижем и Варшавой в различных областях.

Ранее Дуда заявил, что Вторая мировая война для Польши закончилась в 1989 году.

Также мы писали, что после встречи с Зеленским Дуда выступил за сохранение санкций против России.