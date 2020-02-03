В Житомире женщина обвиняет медиков в неоказании помощи ее отцу, который умер буквально в ста метрах от больницы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчину перевозили в стареньком Уазике прямо на холодном полу. Авто сломалось, а пока его ремонтировал водитель, пациенту стало плохо и он умер. Все события происходили за 100 метров от больницы.

Женщина написала заявление в полицию и прокуратуру. В больнице ее поддерживают.

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