Инфекционисты из Университета Гонконга усомнились в официальных данных по зараженным короновирусом. С помощью математических методов они попытались вычислить истинное число заболевших, привели оценку масштабов эпидемии в Ухане и спрогнозировали степень риска возникновения эпидемии на национальном и мировом уровне.

Описание результат трудов группы исследователей приводит издание The Lancet.

Авторы составили математическую модель, в которой учли, что один больной передает инфекцию двум-трем здоровым людям (хотя на самом деле может и больше заражений). Также они отталкивались от статистики, согласно которой количество зараженных удваивается каждые 6,4 дня, и что очаги распространения инфекции множатся.

Инфорграфика распространения заболевания. Фото: thelancet.com

С помощью расчетов исследователи определили, что к 25 января должно было было заболеть 75 815 человек. Тогда как по официальным данным тогда говорилось о количестве зараженных в 10 раз меньше.

Гонконгские исследователи считают, что их модель отражает реальную картину распространения вируса. По их мнению, официальные данные сильно запаздывают, поскольку некоторые симптомы заражения проявляются с задержкой. Кроме того, немало времени уходит на лабораторное подтверждение наличия в организме инфекции.

Согласно подсчетам гонконгских инфекционистов, к 3 февраля должно заболеть 170 тысяч человек. Между тем официальная статистика говорит, что 17,2 тысяч.

Ранее "Страна" писала, что Всемирная организация здравоохранения намерена бороться с распространением ложной информации о коронавирусе.