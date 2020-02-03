В Черноморском порту в результате обвала стены бунта (бункера насыпного груза) произошло высыпание гранулированной серы на железнодорожные пути. При этом перевернулся один из вагонов грузового поезда.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба терминала №1 ГП "МТП "Черноморск".

Портовики взялись за ликвидацию аварии, не проинформировав о происшествии ни работников Одесского облуправления ГСЧС, ни местную полицию.

По словам заместителя руководителя отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Светланы Белецкой, руководство ГУ НП в области направило правоохранителей в морской порт, когда о происшествии стало известно из СМИ.

Белецкая заверила, что полиция выяснит причины и масштабы аварии на терминале №1, специализирующемся на перевалке химических грузов.

Так же от журналистов узнал об аварии в порту первый заместитель начальника облуправления ГСЧС Игорь Будаленко. "На терминале №1 никто не пострадал. Вагон уже поставили на место, и работы продолжаются", - отметил Будаленко.

На вопрос корреспондента Укринформа, возможно, высыпания многотонного груза серы на железнодорожный путь не было, полковник службы гражданской защиты ответил: "Да нет, там нормальная ситуация для такого предприятия, мне сбросили фотографии".

Сера - опасное, горючее вещество, сохраняют ее в контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках сера выделяет в воздух сероводород, негативно влияя на окружающую среду.

Ранее "Страна" информировала, что четыре украинских морских порта передадут в концессию.

Также мы писали, что временным главой Одесского припортового завода Кабмин назначил владельца ресторана "Два гуся".