Сегодня, 6 февраля 2020 года, отмечается день ангела всех Оксан и Ксюш - в честь блаженной Ксении Петербургской.

"Страна" рассказывает, почему почитается эта святая, описывает значение имен Оксана и Ксения, а также публикует красивые поздравления и картинки, которые можно отправить по смс или в мессенджере.

Кто такая Ксения Петербургская

Ксения Петербургская - одна из самых почитаемых святых в православии. Считается, что она жила в 18 веке.

Ксения вышла замуж за придворного певчего, который дослужился до чина полковника. Однако вскоре мужчина умер.

Овдовев в возрасте 25 лет, Ксения встала на путь юродства: когда человек, находясь в здравом уме, якобы безумствует. Женщина взяла себе имя покойного супруга, надела его одежду и отзывалась только на его имя. А людям говорила, что это Ксения умерла. На похоронах мужа Ксения шла за его гробом и причитала: "Умерла моя Ксеньюшка".

Свой дом Ксения отдала знакомой с условием, что в нем будет даваться приют беднякам. А сама носила рваную обувь на босу ногу, теплой одежды у нее не было.

Блаженная бродила по улицам, милостыню не брала. Иногда заходила к знакомым на обед, беседовала с ними. Где был у Ксении ночлег никто не знал. До восхода солнца, в любую пору она молилась на коленях в поле. А по ночам носила кирпичи на место постройки храма.

Жители Петербурга любили, когда к ним заходила Ксения. Это считалось хорошей приметой. Матери радовались, когда блаженная гладила на голове их детей, потому что они росли здоровыми.

Ходят легенды, что Ксения предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны. Женщина дожила до 70 лет, а ее могила в итоге стала местом паломничества.

Верующие просят у Ксении помощи и заступничества. Многие обращаются к ней о замужестве и даровании детей, о любви и здравии, а также о помощи в разных делах. Три этих сильных молитвы предлагаем вниманию читателей.

Значение имени Оксана

Имя Оксана переводится с греческого "ксенос", как "иностранка", "странница".

Бытует мнение, что Оксана - это украинская форма русского имени Ксения (с чем многие Оксаны не согласны). В белорусском варианте это имя пишется и звучит как Аксана.

Считается, что девочки и женщины Оксана общительны и веселы. Они быстро находят выход из любой ситуации, находчивы, целеустремленные и энергичные. Любят путешествия и новые впечатления.

Оксаны и Ксении могут многого добиться в работе. Однако семья для них предпочтительнее карьеры.

По народному календарю сегодня, 6 февраля, можно судить, какая придет весна. Наши предки говорили: "Какая Оксана - такая и весна".

Поздравления с именинами для Оксан и Ксюш

Именины Ксении. Поздравления

С днем ангела, Оксана!

С именинами Оксаны

День ангела Оксаны. Поздравление в стихах

С днем ангела Ксении

Именины Оксаны. Гифки

Именины Ксении. Гифки

День ангела Оксаны. Красивые картинки

Именины Оксаны. Красивые картинки

Поздравления с именинами Оксаны

Картинки с днем ангела Оксаны