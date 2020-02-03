Немецкий художник с помощью полной смартфонов тележки заставил Google Maps показывать пробки на пустых улицах Берлина
Немецкий художник Зимон Векерт обманул картографический сервис Google Maps. Он заставил его отображать виртуальные пробки на нескольких улицах Берлина. Для этого Векерт ходил по дорогам с тележкой, нагруженной 99 смартфонами в режиме навигации, и сервис принял их за скопление автомобилей.
Об этом сообщает научный портал N+1.
Google Maps и подобные ему приложения получают данные о пробках от пользователей: в активном режиме навигаторы не только получают информацию с серверов, но и передают им данные о местоположении и скорости движения. Если приложением пользуются много водителей, оно отображает довольно точную картину скорости движения машин по всему городу.
Это помогает водителям избегать пробок, но и открывает поле для манипуляций. Крупные сервисы вроде Google Maps с помощью алгоритмов фильтруют данные, отсекая телефоны пешеходов. Но, как продемонстрировал Векерт, алгоритмы можно обмануть.
Видео: YouTube/ Simon Weckert
Художник положил в небольшую тележку 99 смартфонов с приложением Google Maps, запущенным в режиме навигации. С нею он прошелся по нескольким улицам Берлина, параллельно отслеживая дорожную ситуацию в сервисе. Оказалось, что такого количества смартфонов с навигатором в одном месте достаточно, чтобы сервис воспринял их как скопление автомобилей и пометил улицу соответствующим цветом.
Комментаторы под видео художника засомневались в реальности эксперимента. Однако один из них, разработчик Google Maps, заявил, что находчивый эксперимент выглядит правдоподобным.
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