Немецкий художник Зимон Векерт обманул картографический сервис Google Maps. Он заставил его отображать виртуальные пробки на нескольких улицах Берлина. Для этого Векерт ходил по дорогам с тележкой, нагруженной 99 смартфонами в режиме навигации, и сервис принял их за скопление автомобилей.

Об этом сообщает научный портал N+1.

Google Maps и подобные ему приложения получают данные о пробках от пользователей: в активном режиме навигаторы не только получают информацию с серверов, но и передают им данные о местоположении и скорости движения. Если приложением пользуются много водителей, оно отображает довольно точную картину скорости движения машин по всему городу.

Это помогает водителям избегать пробок, но и открывает поле для манипуляций. Крупные сервисы вроде Google Maps с помощью алгоритмов фильтруют данные, отсекая телефоны пешеходов. Но, как продемонстрировал Векерт, алгоритмы можно обмануть.

Видео: YouTube/ Simon Weckert

Художник положил в небольшую тележку 99 смартфонов с приложением Google Maps, запущенным в режиме навигации. С нею он прошелся по нескольким улицам Берлина, параллельно отслеживая дорожную ситуацию в сервисе. Оказалось, что такого количества смартфонов с навигатором в одном месте достаточно, чтобы сервис воспринял их как скопление автомобилей и пометил улицу соответствующим цветом.

Комментаторы под видео художника засомневались в реальности эксперимента. Однако один из них, разработчик Google Maps, заявил, что находчивый эксперимент выглядит правдоподобным.

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