Смертельный коронавирус может выживать на поверхностях в благоприятной среде до 5 дней. Если, например, зараженный человек чихнет и частицы его слюны вместе с вирусом попадут на кнопки лифта, которые затем нажмет кто-то другой, то этот человек вполне может заразиться.

Об этом заявил журналистам член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн, пишет РИА Новости.

По его словам, вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение, обычно вирус может распространяться на расстоянии 1-2 метра от источника и быстро оседает на теле человека, но в воздухе оставаться не может.

Другой момент, указал он, - когда частички зараженной слюны оседают на поверхности окружающих нас объектов, и вирус может попасть на руки человека при прикосновении, порой даже неосознанном, к примеру, с дверных ручек и кнопок лифта.

"Исследования показали, что вирус может выживать в течение нескольких часов на гладких поверхностях, а также, что он способен выживать на протяжении нескольких дней при подходящей влажности и температуре. Например, в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней", - говорит эксперт.

Он уточнил, что если, например, зараженный человек чихнет и частицы его слюны вместе с вирусом попадут на кнопки лифта, которые затем нажмет кто-то другой и после неосознанно прикоснется к глазам или носу, то вполне может заразиться.

Напомним, что подозрения на коронавирус у двух украинцев, прибывших из Китая, не подтвердились.

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