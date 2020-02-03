Посольство США в Украине выразило обеспокоенность по поводу инцидента 1 февраля в Виннице. Тогда подверглись нападению организаторы тренинга для журналистов по корректному освещению тематики ЛГБТ.

Соответствующий пост появился в Facebook американского дипломатического представительства.

"Мы обеспокоены сообщениями о нападении, которое произошло в Виннице во время тренинга для журналистов по вопросам ЛГБТ. Мы надеемся на тщательное расследование и выступаем на стороне тех, кто работает над укреплением прав человека и независимых СМИ в Украине", - сказано в записи пресс-службы посольства на странице в соцсети.

Как ранее рассказывала "Страна", в Виннице неизвестные сорвали тренинг для журналистов, залив его участников маслом и засыпав перьями.

Также мы сообщали, что депутаты горсовета Ровно запретили проведение маршей равенства в день рождения Бандеры. Правда, в том случае посольство США почему-то не выражало обеспокоенности или встревоженности.