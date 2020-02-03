Национальное антикоррупционное бюро Украины под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провело обыски в помещениях департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" и филиала "Пассажирская компания". Они связаны с расследованием злоупотреблений должностных лиц филиала на сумму 28 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

В судебном постановлении на обыск сказано, что досудебное расследование установило: должностные лица филиала "Пассажирская компания" совместно с сотрудниками ООО "Коларес-Брокерс", ООО "НВП Бизнес-Альянс", ООО "Праймтехпостач", ООО "Углеторфобогащение" и ООО "Топливторг" на протяжении 2018-2019 годов завладели средствами "Укрзализныци". В их карманы утекло около 28 млн грн при закупке каменного угля марки ДГ (13-100).

В мае 2018 года филиал объявил торги на закупку 11,997 тысяч тонн угля с ожидаемой стоимостью 4,68 тысячи грн за тонну. Во время торгов должностные лица "Пассажирской компании" и работники "Коларес Брокерс" завладели средствами "Укразлизныци" в размере около 20 млн грн.

А в 2019 году филиал объявил торги на закупку каменного угля, в девяти из которых победителем была объявлена компания "Праймтехпостач". Ее должностные лица совместно с представителями "УЗ" завладели средствами госкомпании в размере около 7,6 млн грн.

Досудебное следствие также установило, что сотрудники "Коларес Брокерс" имеют отношение к компании "Праймтехпостач". При этом обе компании находятся по одному физическому адресу и их деятельность координирует одно физлицо.

На торгах две компании по схеме сговора сбивали предложения конкурентов, после чего компания-победитель отказывалась от закупки в пользу второго места.

Следствие подозревает причастность к описанной схеме начальника отдела материально-технического обеспечения филиала "УЗ" Виктора Романчука и ведущего инженера отдела Надежду Верниченко, подготовивших ТЭО закупок по завышенным ценам. Также следствие заявляет о возможной причастности замглавы тендерного комитета филиала Артема Олийныка, секретаря тендерного комитета Ивана Саакяна и руководителя филиала Максима Меняйло.

Судья разрешил следствию провести обыски в нежилых помещениях департамента экономической и информационной безопасности филиала "УЗ" для изъятия личной техники подозреваемых, личной и производственной документации, которые могут быть использованы как доказательства в уголовном производстве.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову расторжение контракта компенсируют немаленькой суммой.

Также мы рассказывали, что член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в январе заработал 136 тысяч гривен.