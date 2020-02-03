Столичная прокуратура направила в суд ходатайство о применении относительно "минера" моста Метро Алексея Белько принудительных мер. Они заключаются в госпитализации в психиатрическую клинику со строгим режимом.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что после захвата моста 18 сентября 2019 года и сообщении о подготовке взрыва на столичном мосту Метро Белько выдвинули подозрение в совершении преступлений по ч.2 ст.259 (ложное сообщение об угрозе) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления "минер" не мог осознавать свои действия и управлять ими.

Согласно заключению врачей, в настоящее время психическое состояние Белько не изменилось, и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера: госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением. Это исключило бы его опасное поведение.

Соответствующее ходатайство прокуратура направила на рассмотрение Днепровского районного суда Киева.

Как писала "Страна", 20 января суд изменил Белько меру пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение закрытого типа.

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