В верхней палате американского Конгресса - Сенате - начались заключительные слушания в рамках судебного разбирательства об импичменте президента США Дональда Трампа. Финальное голосование по делу назначено на среду.

О старте слушаний 3 февраля сообщает "Интерфакс-Украина".

В начале слушаний выступил член палаты представителей демократ Джейсон Кроу.

"Я хочу заявить от имени палаты представителей, что ваш долг требует осудить президента Трампа", - заявил член Демократической партии.

В ходе слушаний так называемые менеджеры импичмента и их оппоненты - защита Трампа - представят заключительные аргументы по делу об импичменте. Менеджеры импичмента выступят со своими аргументами в пользу отстранения Трампа первыми. Защите президента дадут слово после оглашения финальных аргументов демократов.

Всего в распоряжении у каждой стороны по два часа на то, чтобы подвести итоги судебного разбирательства. Затем ожидается выступление сенаторов. Продолжительность речи каждого сенатора не должна превышать 10 минут.

Разбирательства в сенате касаются двух пунктов обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей: злоупотребление властью и препятствование расследованию, проводимого Конгрессом.

А на среду в 16:00 по местному времени запланировано финальное голосование. После него дело об импичменте будет завершено.

Ранее "Страна" анализировала перспективы отстранения Трампа от власти и последствия событий в США для Украины.

Мы также писали, что вчера представители Республиканской партии в Сенате отклонили попытку демократов обязать Белый дом передать на рассмотрение документы, связанные с задержанием военной помощи для Украины.