Завтра, 4 февраля, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о ворах в законе. Этот законопроект подготовлен Офисом президента и внесен президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный.

Но генпрокурор Руслан Рябошапка направил в профильный Комитет Рады письмо, в котором считает реализацию этого законопроекта проблематичным.

Письмо оказалось в распоряжении "Страны".

"В каждом конкретном случае установление такого статуса (вора в законе - Ред.) будет усложнено, а иногда и невозможно, - считает генпрокурор. - Очевидно, что коронация не протоколируется, а удостоверения ворам в законе преступным миром не выдаются".

Также генпрокурор отмечает, что исходя из этого законопроекта, правовые основания для привлечения гражданина к ответственности за пребывание в статусе "вора в законе", будут существовать постоянно. До тех пор пока он носит этот титул. А значит каждый день будет существовать "объективная необходимость" внесения сведений в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения.

Рябошапка указал, что в связи со всем этим законопроект требует доработки.

Фото: Страна.ua

Напомним, что в декабре Рада одобрила закон о ворах в законе в первом чтении.

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