В Печерском районе Киева дама легкого поведения выманила у клиента огромную предоплату за секс-услуги. Но в итоге обманула мужчину и не явилась на свидание.

Об этом курьезном случае "Стране" рассказали информированные источники в МВД.

Проживающей на улице Старонаводницкой киевлянин написал заявление в полицию о мошенничестве с предоставлением сексуальных услуг. По его словам, он списался по интернету со жрицей любви и условился о платной встрече у него дома. Однако новая знакомая потребовала сначала перечислить на ее карточку предоплату в размере 16 тысяч гривен.

Клиент перевел деньги, однако в условленное время девушка так и не явилась. Поэтому обманутый клиент решил обратиться за защитой своих прав к полиции. Та завела уголовное производство по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество). Другой квалификации делу присвоено не было, хотя проституция в нашей стране тоже не легализирована.

По данным наших источников в правоохранительных органах, вероятно, этот случай с двойным дном. Скорее всего, речь идет о плохо подготовленной и сорвавшейся спецоперации по поимке сутенера.

Возможно, клиент - засланный казачок - должен был договориться о предоставлении сексуальных услуг за деньги и выйти на посредника, то есть сутенера. Целью операции было разоблачение организатора секс-бизнеса. Ведь за занятие проституцией ночным бабочкам грозит лишь админответственность, и ловить их нет никакого смысла с точки зрения полицейских показателей успешности работы.

Однако наживка не сработала, сутенер оставил подсадную утку с носом и попросту прикарманил деньги, которыми псевдо-клиент пытался завлечь путану. Иначе как объяснить столь щедрый аванс, который в здравом уме никто из настоящих завсегдатаев публичных домов наперед никогда не заплатит?

Осенью 2019 года "Страна" сообщала о более успешно спецоперации полиции: в Киеве правоохранители разоблачили незаконную "фирму", которая занималась предоставлением сексуальных услуг.

А летом мы писали, что в Днепре проститутка угнала Audi у своего 73-летнего клиента.