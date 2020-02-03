Подозрения на коронавирус у двух человек, прилетевших из Китая и госпитализированных в инфекционное отделение Александровской больницы, не подтвердились.

Взятые анализы не выявили у них новый неклеточный инфекционный агент 2019-nCoV.

Об этом 3 февраля "Стране" сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

У прибывших из КНР граждан коронавирус заподозрили 1 февраля в аэропорту Борисполь. По результатам осмотра им поставили предварительный диагноз ОРВИ, после чего направили в инфекционное отделение. К счастью, подозрения оказались напрасными.

Как ранее писала "Страна", в Китае находятся граждане Украины, которых правительство собирается эвакуировать в связи со вспышкой заболевания. Однако в Министерстве охраны здоровья не смогли назвать точную дату, когда планируется эвакуация.

Мы также рассказывали, что из-за коронавируса "Укрпочта" меняет сроки доставки посылок из Китая в Украину.