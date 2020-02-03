Днепровский райсуд Киева приговорил к 8 годам тюрьмы двоих ранее судимых мужчин, которые зимой 2017 года напали на пенсионера, а потом ограбили его квартиру.

Об этом прокуратура Киева сообщает в Facebook.

Отмечается, что находясь в подъезде рядом с квартирой 81-летнего потерпевшего, мужчины громко разговаривали, в связи с чем потерпевший сделал им замечание.

"Не желая прекращать свой досуг, злоумышленники агрессивно отреагировали на замечание и стали наносить пожилому мужчине многочисленные удары в область туловища и головы, от которых последний потерял сознание", - говорится в сообщении.

Но этого им показалось мало и они проникли в квартиру пенсионера с целью ограбления. Однако на подозрительный шум в доме отреагировали соседи.

Нападавшие быстро скрылись с места совершения преступления, прихватив часы и газовый револьвер пенсионера.

Согласно приговора Днепровского районного суда г. Киева обвиняемых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Фото: facebook.com

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