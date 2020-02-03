Руководителя подрядной организации подозревают в присвоении 330 тысяч гривен, которые были выделены на ремонт детского сада на Троещине в Киеве.

Столичные правоохранители завершили досудебное расследование этого дела и передали материалы в Деснянский райсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Как установили следователи, между Управлением образования Деснянской РГА и подрядной организацией был заключен договор о проведении ремонтных работ в дошкольных учебных заведениях Деснянского района. При этом директор фирмы-подрядчика, не выполнив работы в полном объеме, внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых получил на счета более 330 тысяч гривен.

Против подрядчик открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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