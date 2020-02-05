Сегодня публикуем для читателей гороскоп на среду, 5 февраля 2020 года, для всех знаков зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у вас может возникнуть необходимость заниматься оформлением документов. Отнеситесь к этому максимально внимательно, проверяйте каждую букву и запятую, прежде чем сдавать их на проверку или подавать в службы. В целом и по другим вопросам будьте сосредоточенными.

Телец (21.04 - 20.05)

Если у вас есть желание заняться собой, отказаться от вредных привычек - это подходящий день. Главное - избегать полутонов. Если садиться на диету, то правильно и без "последнего пирожного". Если бросать курить, то без единой сигареты. Соберите свою силу воли в кулак.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Очень четко контролируйте сегодня все свои слова. Они, как говорится, могут быть использованы против вас. Не говорите ничего резкого, никого не обвиняйте, но и не оправдывайтесь. С вашими недругами, если такие существуют, лучше сегодня вообще не коммуницировать.

Рак (22.06 - 22.07)

Если вы давно решались на важный шаг - в личной жизни, финансовой плане, - то начинайте действовать. Самое главное финально определиться для себя, что вам это на самом деле нужно. Если это действительно так, то звезды будут вашими помощниками и этот путь будет светлым.

Лев (23.07 - 23.08)

Если вам предложили досуг - культурную, спортивную или развлекательную программу, - не давайте от ворот поворот. Наоборот лучше измените свои планы, но согласитесь. А вот от мероприятия с алкогольными напитками по возможности лучше сегодня отказаться.

Дева (24.08 - 23.09)

Помогите тем, кто напрямую не просит вас о помощи, но точно в ней нуждается и вы это знаете. При этом не расходуйте всю энергию, а и получите позитивный заряд для себя. В данном случае это может быть банально сон. Впрочем, и прогулка по свежему воздуху в хорошей компании также будет плюсом.

Весы (24.09 - 23.10)

Вспомните обо всех обязательствах, которые вы взяли на себя. Даже если не что-то первоочередное. Обещали кому-то позвонить, но забыли? Нужно уладить вопросы в банке? Необходимо отправить электронное письмо или подготовить отчет, но не доходят руки? Сегодня важно закрыть все подобные вопросы.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не нужно ставить себя на ступень выше своих коллег, друзей или близких. Высокомерие может сыграть с вами злую шутку. Будьте со всеми на равных. Возможно, сегодня наоборот нужно умерить свои амбиции и гордость, чтобы получить нужный результат.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Столько людей, сколько вы сегодня будете игнорировать, в скором времени будут игнорировать вас. Причем, по важным уже для вас вопросам. Поэтому будьте учтивы и помните про эффект бумеранга, который часто имеет место в самый неподходящий момент.

Козерог (22.12 - 20.01)

Если вам откровенно попытаются вешать на уши лапшу, то не стоит не обращать на это внимания. Нужно деликатно дать понять, что вы все понимаете. В это же время не стоит считать глупыми людей, с которыми вы работаете или контактируете. На самом деле они умнее, чем вам кажется, и их недооцененность может сработать против вас.

Водолей (21.01 - 20.02)

Чем больше вы будете откладывать важные дела на потом, тем сложнее с ними будет разбираться в скором времени. Поэтому начинайте воплощать в жизнь свои планы на этот год. Вечер лучше проведите в кругу семьи или же в спокойной тихой обстановке, которая вас расслабит.

Рыбы (21.02 - 20.03)

К событиям, которые будут развиваться вокруг вас, стоит сегодня отнеситесь с иронией. Также, возможно, придется пересмотреть свои принципы. Будьте лояльнее к людям, которые окружают вас. Однако старайтесь, чтобы они, как говорится, не сели вам на голову и свесили ноги. Ищите баланс.

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