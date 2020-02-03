Продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.Такое мнение озвучило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, передает "Интерфакс-Украина".

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости. Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами", - говорится в сообщении агентства.

Нефтяной рынок находится под давлением с начала вспышки заболевания: цена марки Brent упала с почти $70 за баррель в начале января до ниже $56 за баррель в настоящее время.

В случае существенно более низких котировок, чем предполагалось ранее, и ослабления рыночных настроений, для нефтегазовых компаний с рейтингом категории "В" выход на рынки капиталов может стать более затруднительным. Это может привести к увеличению числа дефолтов в секторе, отмечает Fitch.

В то же время рейтинги китайских нефтегазовых компаний (CNPC/PetroChina, Sinopec и CNOOC) привязаны к суверенным рейтингам, поэтому сложившаяся ситуация не окажет немедленного влияния на них.

Масштаб снижения спроса на нефть трудно оценить на данном этапе, но он будет формироваться совокупным влиянием сокращения авиаперевозок и внутренних автомобильных перевозок, а также более длительным периодом остановки производственной деятельности, полагают эксперты.

Власти КНР продлили новогодние каникулы и изолировали около 50 млн человек, проживающих в провинции Хубэй, которая остается наиболее пострадавшей. Несколько других провинций ограничили поездки и рекомендовали компаниям оставаться закрытыми по крайней мере до конца текущей недели.

"Влияние на внутреннее потребление нефтепродуктов в Китае будет зависеть от того, насколько быстро промышленная деятельность вернется к нормальному уровню. Восстановление спроса на импортную нефть может занять еще больше времени, так как НПЗ, которые столкнулись с избытком мощностей еще до вспышки вируса, должны будут поглотить избыточные запасы", - говорится в сообщении Fitch.

На долю КНР приходится около 15% мирового потребления нефти. Кроме того, страна является основным двигателем его роста. Так, в последние пять лет на КНР приходилось в среднем 36% от повышения глобального спроса на нефть. По прогнозу министерства энергетики США, в 2020 году эта доля могла приблизиться к 40%. Еще 30% роста мирового потребления нефти приходится на другие страны Азии, включая Индию.

Даже без потенциального влияния коронавируса ожидалось, что мировой рынок нефти в этом году будет профицитным. Минэнерго США оценивало переизбыток поставок примерно в 250 тыс. б/с из-за растущей добычи в Штатах, Бразилии, Норвегии и Гайане.

Если ситуация с эпидемией ухудшится, избыточное предложение может оказаться гораздо более значительным. Частично это компенсируется падением добычи в Ливии из-за вооруженного конфликта в стране, однако пока не ясно, как долго производство в стране будет ограниченным, отмечают аналитики агентства.

Действия ОПЕК+ по поддержанию рынка, а также чувствительность сланцевой добычи в США к ценам делают маловероятным вариант затяжного падения котировок Brent ниже $50 за баррель даже в случае стрессового сценария, считают в Fitch. Тем не менее, ОПЕК+ может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если эпидемия продлится несколько месяцев.

"Мы рейтингуем нефтяные и газовые компании, исходя из нашей оценки нефти в $62,5 за баррель в 2020 году, $60 за баррель в 2021 году и $57,5 за баррель в 2022 году и далее. Благодаря реализованным мерам по сокращению расходов большинство производителей нефти и газа чувствуют себя комфортно в диапазоне цены Brent от $50 до $60 за баррель", - говорится в сообщении агентства.

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