Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству СБУ разобраться с деятельностью учебных заведений, связанных с оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом. Последнего официальная Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 2016 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 3 февраля в Киеве.

По словам украинского лидера, президенты довольно долго обсуждали Гюлена.

"Мы сегодня долгое время говорили на эту тему, говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дальше разговоров дело не заходило: вопрос много лет не решался.

"Сегодня я получил очень подробные вещи и факты от президента Эрдогана, есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - рассказал собравшимся президент.

78-летний турецкий богослов и проповедник Гюлен с 1999 года живет в изгнании в США, где ему предоставили убежище. Некогда он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной президентской Партии справедливости и развития прийти к власти.

Однако в 2010-х отношения между Гюленом и Эрдоганом испортились. Движение проповедника было объявлено в Турции террористической организацией, а Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.

Ранее "Страна" писала, что на встрече 3 февраля в Киеве Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность транспортировки каспийского газа в Украину.