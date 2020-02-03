Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Игоря Редькина, которого подозревают в убийстве служившей в рядах батальона полиции "Киев-2" участницы АТО Амины Окуевой, и оставил его по стражей до 11 марта. Об этом сообщается на портале "Судебная власть" Украины".

"3 февраля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Р. сроком до 11 марта 2020 года", - сообщает портал Судебная власть Украины.

Уточняется, что результатам апелляционного рассмотрения, постановление следственного судьи Святошинского районного суда Киева от 14 января оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, участница боевых действий в составе батальона "Киев-2" Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года в результате обстрела автомобиля.

12 января 2020 года правоохранители задержали уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным следствия, его ДНК совпадают с обнаруженными на оружии, из которого совершили убийство Амины.