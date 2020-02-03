Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 8 февраля детского хирурга Юлию Кузьменко. Она проходит в качестве подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщается в Facebook украинского медиа-проекта "Ґрати".

Суд отказал адвокатам Кузьменко в ходатайстве об изменении меры пресечения и оставил подозреваемого под стражей.

Судебное заседание по избранию меры пресечения для Кузьменко должно было состояться 23 января, но его перенесли на 3 февраля. Печерский райсуд принял такое решение, чтобы допросить свидетелей со стороны подозреваемой.

Как сообщала "Страна", 1 февраля юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись, которая доказывает связь Службы безопасности Украины с Кузьменко. На опубликованном файле в YouTube Кузьменко общается с женой сотрудника СБУ.

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