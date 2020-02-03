Цены на нефть в понедельник поползли вниз на новостях о падении спроса в Китае. Таким образом цена Brent в определенный момент торгов опустилась до минимума за 13 месяцев. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в процессе торгов опускалась на 3,4%, до $54,7 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 2,1% - до $50,5 за баррель.

Уточняется, что на фоне распространения коронавируса в Китае спрос на нефть обвалился примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости, - отмечается в сообщении агентства. - Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами".

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, снизил свой прогноз цены Brent с $69 до $54 за баррель в первом квартале 2020 года и с $68 до $50 за баррель во втором квартале. Банк отмечает, что "ситуация остается очень нестабильной и будет во многом зависеть от масштабов распространения вируса и продолжительности эпидемии".

Ранее "Страна" писала о том, что курс биткоина раскачали на новостях по коронавирусу, и могут вывести на $10 000.

Также мы сообщали, что коронавирус может обвалить мировую экономику сильнее, чем в 2008-м.