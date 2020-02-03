Правительство предложило Верховной Раде принять законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект был зарегистрировал в понедельник, 3 февраля. Сейчас его текст отсутствует на сайте парламента.

В сопроводительных документах первоначально указывалось, что в перечень войдут "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатом" и другие. Законопроектом предлагается разрешить продажу 49% акций этих предприятий.

Как сообщалось, что Кабинет министров Украины отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". Об этом свидетельствует пояснительная записка к законопроекту, который правительство утвердило в ходе своего заседания.

Отметим, законопроект предлагает утвердить перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В список войдут 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50%+1 акция. Также приватизации не будут подлежать 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.

Ранее сообщалось, что Фонду госимущества суд запретил приватизацию "Центрэнерго" до разрешения спора с "Укрдонинвестом".

Также мы писали, что ФГИ заявил о выполнении плана по приватизации за 2019 год всего на 3%, а затем удалил сообщение.