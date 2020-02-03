На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника начался сезон цветения, несмотря на февраль. Сотрудники организации увидели цветущую лещину и подснежники.

Фото распустившихся растений появилось в Facebook заповедника.

Работники заповедника в зоне отчуждения объяснили цветение орешника и подснежника последствиями необычайно теплой зимы. А вообще в наших широтах лещина обыкновенная цветет в марте - апреле. Подснежники же появляются в конце февраля, а при затяжной зиме тоже в марте-апреле.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Снимки ранних цветов сделала научная сотрудница лаборатории флоры и фауны Чернобыльского заповедника Светлана Евдокимова.

Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

В начале января "Страна" показывала фото из соцсетей: пользователи снимали распустившиеся из-за аномального тепла цветы. Например, в Одессе были замечены цветущие подснежники и календула.

А во Львове в декабре цвела магнолия.